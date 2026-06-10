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FIFA World Cup 2026: Schedules, preparations ahead of highly-anticipated event

Here's the entire schedule of FIFA FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026: Schedules, preparations ahead of highly-anticipated event
FIFA World Cup 2026: Schedules, preparations ahead of highly-anticipated event 

The World Cup is slated to kick off on Thursday in Mexico City; however, political tensions and off-field controversies are dominating the build-up to the tournament.

Organisers are experiencing several challenges just a day before start, with 48 teams which are set to participate in one of the highly-anticipated events across the US, Mexico, and Canada.

The opening match will see Mexico face South Africa at the iconic Estadio Azteca.

One of the majorly highlighted points is a dispute involving Iran that claims the United States has withdrawn ticket allocations for its supporters and imposed visa restrictions on federation staff. Neither FIFA nor US organisers have responded publicly.

In Mexico City, authorities are dealing with ongoing protests by teachers’ unions and activists demanding wage reforms and justice for missing persons, with increased security arrangements being observed before the opening match.

Elsewhere, Somali referee Omar Artan returned home after being denied entry to the US, while England are closely managing Bukayo Saka’s fitness after his Achilles injury.

Teams continue final preparations with warm-up matches to spike the adrenaline levels of all the football enthusiasts.

FIFA World Cup 2026: Schedules, preparations ahead of highly-anticipated event

World cup schedule 2026

Group Stage

Thursday, June 11

Mexico v South Africa - Group A – Mexico City Stadium

Korea Republic v Czechia – Group A - Estadio Guadalajara

Friday, June 12

Canada v Bosnia and Herzegovina - Group B – Toronto Stadium

USA v Paraguay - Group D – Los Angeles Stadium

Saturday, June 13

Haiti v Scotland – Group C - Boston Stadium

Australia v Türkiye – Group D - BC Place Vancouver

Brazil v Morocco – Group C - New York New Jersey Stadium

Qatar v Switzerland – Group B - San Francisco Bay Area Stadium

Sunday, June 14

Côte d'Ivoire v Ecuador – Group E - Philadelphia Stadium

Germany v Curaçao – Group E - Houston Stadium

Netherlands v Japan – Group F - Dallas Stadium

Sweden v Tunisia – Group F - Estadio Monterrey

Monday, June 15

Saudi Arabia v Uruguay – Group H - Miami Stadium

Spain v Cabo Verde – Group H - Atlanta Stadium

IR Iran v New Zealand – Group G - Los Angeles Stadium

Belgium v Egypt – Group G - Seattle Stadium

Tuesday, June 16

France v Senegal – Group I - New York New Jersey Stadium

Iraq v Norway – Group I - Boston Stadium

Argentina v Algeria – Group J - Kansas City Stadium

Austria v Jordan – Group J - San Francisco Bay Area Stadium

Wednesday, June 17

Ghana v Panama – Group L - Toronto Stadium

England v Croatia – Group L - Dallas Stadium

Portugal v Congo DR – Group K - Houston Stadium

Uzbekistan v Colombia – Group K - Mexico City Stadium

Thursday, June 18

Czechia v South Africa – Group A - Atlanta Stadium

Switzerland v Bosnia and Herzegovina – Group B - Los Angeles Stadium

Canada v Qatar - Group B – BC Place Vancouver

Mexico v Korea Republic - Group A - Estadio Guadalajara

Friday, June 19

Brazil v Haiti – Group C - Philadelphia Stadium

Scotland v Morocco – Group C - Boston Stadium

Türkiye v Paraguay – Group D - San Francisco Bay Area Stadium

USA v Australia - Group D – Seattle Stadium

Saturday, June 20

Germany v Côte d'Ivoire – Group E - Toronto Stadium

Ecuador v Curaçao – Group E - Kansas City Stadium

Netherlands v Sweden – Group F - Houston Stadium

Tunisia v Japan – Group F - Estadio Monterrey

Sunday, June 21

Uruguay v Cabo Verde – Group H - Miami Stadium

Spain v Saudi Arabia – Group H - Atlanta Stadium

Belgium v IR Iran – Group G - Los Angeles Stadium

New Zealand v Egypt – Group G - BC Place Vancouver

Monday, June 22

Norway v Senegal – Group I - New York New Jersey Stadium

France v Iraq – Group I - Philadelphia Stadium

Argentina v Austria – Group J - Dallas Stadium

Jordan v Algeria – Group J - San Francisco Bay Area Stadium

Tuesday, June 23

England v Ghana – Group L - Boston Stadium

Panama v Croatia – Group L - Toronto Stadium

Portugal v Uzbekistan – Group K - Houston Stadium

Colombia v Congo DR – Group K - Estadio Guadalajara

Wednesday, June 24

Scotland v Brazil – Group C - Miami Stadium

Morocco v Haiti – Group C - Atlanta Stadium

Switzerland v Canada - Group B – BC Place Vancouver

Bosnia and Herzegovina v Qatar – Group B - Seattle Stadium

Czechia v Mexico - Group A – Mexico City Stadium

South Africa v Korea Republic – Group A - Estadio Monterrey

Thursday, June 25

Curaçao v Côte d'Ivoire – Group E - Philadelphia Stadium

Ecuador v Germany – Group E - New York New Jersey Stadium

Japan v Sweden – Group F - Dallas Stadium

Tunisia v Netherlands – Group F - Kansas City Stadium

Türkiye v USA - Group D – Los Angeles Stadium

Paraguay v Australia – Group D - San Francisco Bay Area Stadium

Friday, June 26

Norway v France – Group I - Boston Stadium

Senegal v Iraq – Group I - Toronto Stadium

Egypt v IR Iran – Group G - Seattle Stadium

New Zealand v Belgium – Group G - BC Place Vancouver

Cabo Verde v Saudi Arabia – Group H - Houston Stadium

Uruguay v Spain – Group H - Estadio Guadalajara

Saturday, June 27

Panama v England – Group L - New York New Jersey Stadium

Croatia v Ghana – Group L - Philadelphia Stadium

Algeria v Austria – Group J - Kansas City Stadium

Jordan v Argentina – Group J - Dallas Stadium

Colombia v Portugal – Group K - Miami Stadium

Congo DR v Uzbekistan – Group K - Atlanta Stadium

Round of 32

Sunday, June 28

Match 73 – Group A runners-up v Group B runners-up - Los Angeles Stadium

Monday, June 29

Match 74 – Group E winners v Group A/B/C/D/F third place - Boston Stadium

Match 75 – Group F winners v Group C runners-up - Estadio Monterrey

Match 76 – Group C winners v Group F runners-up - Houston Stadium

Tuesday, June 30

Match 77 – Group I winners v Group C/D/F/G/H third place - New York New Jersey Stadium

Match 78 – Group E runners up v Group I runners-up - Dallas Stadium

Match 79 – Group A winners v Group C/E/F/H/I third place - Mexico City Stadium

Wednesday, July 1

Match 80 – Group L winners v Group E/H/I/J/K third place - Atlanta Stadium

Match 81 – Group D winners v Group B/E/F/I/J third place - San Francisco Bay Area Stadium

Match 82 – Group G winners v Group A/E/H/I/J third place - Seattle Stadium

Thursday, July 2

Match 83 – Group K runners-up v Group L runners-up - Toronto Stadium

Match 84 – Group H winners v Group J runners-up - Los Angeles Stadium

Match 85 – Group B winners v Group E/F/G/I/J third place - BC Place Vancouver

Friday, July 3

Match 86 – Group J winners v Group H runners-up - Miami Stadium

Match 87 – Group K winners v Group D/E/I/J/L third place - Kansas City Stadium

Match 88 – Group D runners-up v Group G runners-up - Dallas Stadium

Round of 16

Saturday, July 4

Match 89 – Winner match 74 v Winner match 77 - Philadelphia Stadium

Match 90 – Winner match 73 v Winner match 75 - Houston Stadium

Sunday, July 5

Match 91 – Winner match 76 v Winner match 78 - New York New Jersey Stadium

Match 92 – Winner match 79 v Winner match 80 - Mexico City Stadium

Monday, July 6

Match 93 – Winner match 83 v Winner match 84 - Dallas Stadium

Match 94 – Winner match 81 v Winner match 82 - Seattle Stadium

Tuesday, July 7

Match 95 – Winner match 86 v Winner match 88 - Atlanta Stadium

Match 96 – Winner match 85 v Winner match 87 - BC Place Vancouver

Quarter Finals

Thursday, July 9

Match 97 – Winner match 89 v Winner match 90 - Boston Stadium

Friday, July 10

Match 98 – Winner match 93 v Winner match 94 - Los Angeles Stadium

Saturday, July 11

Match 99 – Winner match 91 v Winner match 92 - Miami Stadium

Match 100 – Winner match 95 v Winner match 96 - Kansas City Stadium

Semi Finals

Tuesday, July 14

Match 101 – Winner match 97 v Winner match 98 - Dallas Stadium

Wednesday, July 15

Match 102 – Winner match 99 v Winner match 100 - Atlanta Stadium

Bronze Final

Saturday, July 18

Match 103 – Runner-up match 101 v Runner-up match 102 - Miami Stadium

FIFA World Cup 2026 Final

Sunday, July 19

Match 104 – Winner match 101 v Winner match 102 - New York New Jersey Stadium

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