سہ ملکی سیریز: پاکستان نے امارات کو ہراکر فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا

04 ستمبر ، 2025
—تصویر بشکریہ سوشل میڈیا
سہ ملکی ٹی 20 سیریز کے میچ میں پاکستان نے یو اے ای کو 31 رنز سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔

شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن یو اے ای کے بولرز کے سامنے اس کی وکٹیں وکٹیں وقفے وقفے سے گرتی گئیں۔

80 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی، پھر فخر زمان اور محمد نواز نے 91 رنز کی نا قابلِ شکست شراکت بنا کر ٹیم کا اسکور 5 وکٹ 171 تک پہنچا دیا، فخر زمان 77 اور محمد نواز 37 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔

جواب میں علی شان کے 61 رنز کے علاوہ یو اے ای کا کوئی بیٹر وکٹ پر نہ ٹک سکا اور مقررہ اوورز میں 7 وکٹ پر 140 رنز بنائے۔

پاکستان کے ابرار احمد نے امارات کے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز نے ایک، ایک وکٹ لی۔

یو اے ای کی شکست کے بعد افغانستان نے بھی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔

شارجہ میں پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کے درمیان جاری سیریز میں دونوں ٹیموں کے درمیان اس سے قبل کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 31 رنز سے کامیابی حاصل کی تھی۔

پاکستانی ٹیم

کپتان سلمان علی آغا، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، فخر زمان، حسن نواز، محمد نواز، محمد حارث، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، سلمان مرزا اور ابرار احمد ٹیم میں شامل تھے۔

اماراتی ٹیم

کپتان محمد وسیم، آصف خان، علی شان شرفو، راہول چوپڑا، ایتھن ڈیسوزا، ہرشیت کوشیک، دھروو پاراشر، حیدر علی، محمدجواد اللّٰہ، محمد روحد، جنید صدیق ٹیم کا حصہ تھے۔

