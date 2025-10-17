بھارت میں تین بنگلادیشیوں کا بہیمانہ قتل، ڈھاکا کا ردِعمل

بنگلادیش نے بھارتی سرحد عبور کرنے والے تین بنگلادیشی شہریوں کی ہلاکت پر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق تین بنگلا دیشی شہریوں کو بدھ کے روز تریپورہ کے سرحدی گاؤں بدیابل میں مویشی چور ہونے کے شبے میں مشتعل ہجوم نے بہیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا تھا۔
بنگلادیش کی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بنگلادیشی حکومت 15 اکتوبر 2025ء کو بھارت کے شہر تریپورہ میں ہجوم کے ہاتھوں تین بنگلادیشی شہریوں کے وحشیانہ قتل پر شدید احتجاج اور مذمت کرتی ہے۔
بنگلادیش کی وزارتِ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ گھناؤنا فعل انسانی حقوق اور قانون کی ایک ناقابل قبول اور سنگین خلاف ورزی ہے، بنگلادیشی حکومت اس افسوسناک واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے اور بھارتی حکومت سے اس واقعے کی فوری، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔