متحدہ عرب امارات نے ’آئی‘ سسٹم متعارف کرا دیا، ورک پرمٹ کا حصول چند دنوں میں ممکن

سبط عارف
17 اکتوبر ، 2025
—فائل فوٹو
متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے آسان اور تیز تر ورک پرمٹ جاری کرنے کے لیے نیا سسٹم متعارف کرایا ہے جس کا نام ’آئی‘ (Eye) رکھا گیا ہے۔

حکام کے مطابق یہ نیا سسٹم خاص طور پر ورک پرمٹ (مزدوری یا ملازمت کے رہائشی اجازت نامے) کو جلد اور آسانی سے جاری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔

نیا سسٹم آرٹیفیشل انٹیلجنس (AI) کی مدد سے تیار کیا گیا ہے جو انسانی مدد کے بغیر از خود کاغذات اور دستاویز چیک کر سکتا ہے۔

اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ جو افراد متحدہ عرب امارات میں ملازمت کرنے کے خواہشمند ہیں، وہ جب اپنے کاغذات جمع کرائیں گے، تو ’آئی‘ (Eye) سسٹم خودکار طریقے سے پاسپورٹ، تصاویر، تعلیمی اسناد، ملازمت کا معاہدہ، میڈیکل رپورٹ اور کمپنی کے کاغذات (جیسے ٹریڈ لائسنس) کی جانچ پڑتال کر لے گا۔

حکام نے بتایا ہے کہ تمام دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد فوری ورک پرمٹ جاری ہو جائے گا اور اگر ’آئی‘ سسٹم کو کچھ شک ہو گا تو یہ خود کار نظام درخواست کو سرکاری افسر کی جانب بھیج دے گا۔

حکام کا کہنا ہے کہ نئے ورک پرمٹ نظام سے وقت بچے گا، غلطیاں کم ہوں گی اور لوگوں کے لیے آسانی ہو گی۔

حکام نے بتایا ہے کہ پہلے ورک پرمٹ جاری کرنے میں 30 دن لگ سکتے تھے، لیکن اب یہ کام چند دنوں میں ممکن ہو گا۔

