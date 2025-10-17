 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

بھارت: بی فارمیسی کی طالبہ کو دن دہاڑے گلا کاٹ کر قتل کردیا گیا

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
17 اکتوبر ، 2025
فوٹو: بھارتی میڈیا
فوٹو: بھارتی میڈیا 

بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر بنگلور میں کالج سے واپس آنے والی بی فارمیسی کی طالبہ کو دن دہاڑے سڑک پر گلا کاٹ کر قتل کردیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق 21 سالہ کالج طالبہ یامنی پریا کو  گزشتہ روز سری رام پورہ ریلوے ٹریک کے قریب دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ حملہ آور لڑکی کا گلا کاٹ کر موقع سے فرار  ہوگیا۔

29 سالہ اطالوی ماڈل کو 52 سالہ بوائے فرینڈ نے چاقو کے وار سے قتل کردیا

پامیلہ جینینی ایک معروف ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ کاروباری خاتون بھی تھیں۔ وہ میلان میں ہائی فیشن مہمات کا حصہ رہ چکی تھیں، وہ ایک برانڈ کی مالک ہونے کے ساتھ رئیل اسٹیٹ کا بزنس بھی چلاتی تھیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ یامنی بنگلورو کے ایک کالج میں بی فارمیسی کی طالبہ تھی، وہ صبح 7 بجے امتحان دینے کے لیے گھر سے نکلی اور واپس آتے ہوئے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔

عینی شاہدین کے مطابق طالبہ جب منتری مال کے قریب سے گزر رہی تھیں تو ایک نوجوان پیچھے سے آیا، اچانک اس پر حملہ کیا اور گردن پر تیز دھار آلے سے وار کر کے فرار ہو گیا۔

موقع پر موجود شہریوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، جس نے جائے وقوعہ کا معائنہ کر کے شواہد اکٹھے کر لیے۔ پولیس نے ملزم کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید