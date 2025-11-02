پاکستان آئیڈل میں جج بننے پر تنقید، فواد خان کا ردِعمل آگیا

معروف اداکار اور گلوکار فواد خان نے ریئلٹی شو پاکستان آئیڈل میں جج کے طور پر شامل ہونے پر ہونے والی تنقید کا بالآخر جواب دے دیا۔
دس سال بعد پاکستان آئیڈل کی واپسی نے ناصرف ناظرین کی دلچسپی بڑھا دی ہے بلکہ نئی آوازوں کے ساتھ ساتھ کئی تنازعات کو بھی جنم دیا ہے، اس بار ججز کے پینل میں راحت فتح علی خان، زیب بنگش، بلال مقصود اور فواد خان شامل ہیں، جس میں سے فواد خان سب سے زیادہ بحث کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔
سوشل میڈیا پر گردش کرتی ایک ویڈیو میں ایک رپورٹر نے فواد خان سے سوال کیا کہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان آئیڈل میں جج بننے کا تجربہ کیسا ہے؟
فواد خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ قوم وہ سب جانتی ہے جو وہ جاننا چاہتی ہے، آج کل سب کچھ سب کو معلوم ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان آئیڈل ایک تفریحی پلیٹ فارم ہے جو نوجوان گلوکاروں کو اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع دیتا ہے، جب میں اس چیئر پر بیٹھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ ’بیٹل آف دی بینڈز‘ کے دن یاد آتے ہیں، یہ ہمیشہ ایک تفریحی پلیٹ فارم رہا ہے جس نے کئی باصلاحیت فنکاروں کو متعارف کرایا، میں وہاں بطور سامع بیٹھتا ہوں۔
فواد خان نے مزید کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آخر میں صرف ایک شخص جیتتا ہے، مگر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اسٹیج پر آنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، دنیا اب آپ کو جانتی ہے اور یہ موقع دراصل پہچان کا ذریعہ ہے۔
یہ ویڈیو اُس وقت وائرل ہوئی جب لاہور میں ان کی آنے والی فلم نیلوفر کے میوزک لانچ کے موقع پر ایک اور کلپ منظر عام پر آیا۔
فواد خان نے وہاں مزاحیہ انداز میں کہا کہ نہیں، میں نے کوئی گانا نہیں گایا، پاکستان مجھے گانے نہیں دے رہا۔
ان کا یہ جملہ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گیا اور مداحوں نے ان کے پرسکون اور مزاحیہ انداز کی تعریف کی۔
یاد رہے کہ حال ہی میں گلوکارہ حمیرا ارشد نے پروگرام کے پروڈیوسرز پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے موسیقی کے ماہرین کے بجائے شہرت رکھنے والے چہروں کو ترجیح دی ہے، اگرچہ انہوں نے فواد خان کا نام نہیں لیا، مگر ان کے بیان کو فواد سے جوڑا گیا۔
دوسری جانب فواد خان کے مداحوں نے ان کے دفاع میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فواد ماضی میں بینڈ اینٹیٹی پیراڈائم (EP) کے مرکزی گلوکار رہ چکے ہیں، جنہوں نے 2000 کی دہائی میں مقبول نغموں سے پاکستانی راک میوزک کو نئی جہت دی۔
اسی طرح بلال مقصود کا انتخاب بھی مداحوں کے مطابق موزوں ہے، کیونکہ وہ لیجنڈری پاپ بینڈ اسٹرنگز کے اہم رکن رہ چکے ہیں۔
بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان نے گذشتہ روز اپنی ساٹھویں سالگرہ شاندار انداز میں منائی۔ اگرچہ حفاظتی وجوہات کے باعث وہ اپنے بنگلے ’منت‘ کی بالکونی سے مداحوں کو ہاتھ نہیں ہلا سکے، لیکن ممبئی میں منعقدہ ایک عظیم فین میٹ اینڈ گریٹ تقریب میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خوبصورت لمحے شیئر کیے۔