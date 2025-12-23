لاہور: گھریلو جھگڑے پر سوتیلی ماں نے 6 سالہ بچی کو قتل کردیا

لاہور میں گھریلو جھگڑے پر سوتیلی ماں نے 6 سالہ بچی کو قتل کر دیا۔
لاہور میں 6 سال کی بچی کے قتل کا مقدمہ ملزمہ کے خلاف والد کی مدعیت میں درج کرلیا گیا۔
پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق گھریلو جھگڑے پر سوتیلی ماں نے بچی کو گلا دبا کر قتل کردیا تھا۔ ملزمہ پولیس کی حراست میں ہے۔
بچی کے والد عابد نے ڈیڑھ سال قبل ملزمہ سے دوسری شادی کی تھی۔
پولیس کے مطابق لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا ہے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔