ایماندار سینیٹیشن ورکر کو رجنی کانت کی جانب سے سونے کی چین کا تحفہ

ساؤتھ انڈین سپر اسٹار سینئر اداکار رجنی کانت نے چنئی شہر کی ایک سینیٹیشن ورکرز (صفائی کرنے والی کارکن) کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنے اور مالک کو اس کا گم ہوجانے والا سونا لوٹانے پر سونے کی چین کا تحفہ دیا ہے۔
منگل کو تامل سپر اسٹار نے پدما نامی سینیٹیشن ورکر سے ملاقات کی اور اسے اس کی ایمانداری پر گولڈ چین کا تحفہ دیا۔
تامل فلموں کے 75 سالہ سپر اسٹار نے منگل کے روز اپنی رہائش گاہ پر صفائی کرنے والی ملازمہ پدما سے ملاقات کی۔ اداکار کی جانب سے انہیں سونے کی چین تحفے میں دینے کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔
اگرچہ بہت سے لوگ اسے ایک اسٹار کی اپنے مداح کے لیے محض نیک نیتی کا اظہار سمجھ رہے ہیں، لیکن درحقیقت اس کے پیچھے ایک نہایت جذباتی اور دل کو چھو لینے والی وجہ موجود ہے۔ ان تصاویر پر مداحوں اور نیٹ یوزرز نے تبصرے بھی کیے اور اسے ایک دل کو چھو لینے والے اقدام قرار دیا۔
واضح رہے کہ پدما صفائی کا کام کرتی ہے اور کام کے دوران اسے ایک لاوارث تھیلی ملی جس میں بھاری تعداد میں سونے کے زیورات موجود تھے، اس نے فوراً اپنے اعلیٰ افسران کو اطلاع دی اور زیورات سے بھری وہ تھیلی پونڈی بازار پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دی۔
جس کے بعد زیورات اصل مالکان کو واپس کر دیے گئے۔ جب یہ خبر منظرِ عام پر آئی تو تامل ناڈو کے وزیرِ اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے پدما کو اعزاز سے نوازا اور انہیں ایک لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔
