محسن نقوی سے ہاکی ٹیم کے کپتان کی قیادت میں کھلاڑیوں کی ملاقات

چئیرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) سینیٹر محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ کی قیادت میں کھلاڑیوں نے ملاقات کی۔
چئیرمین پی سی بی محسن نقوی نے 8 برس بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے پر کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور بےروزگار کھلاڑیوں کو ملازمتیں دینے کا اعلان بھی کیا۔
محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں اور ہیڈ کوچ خواجہ جنید سے ملاقات قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوئی۔
چئیرمین پی سی بی نے ورلڈ کپ کوالیفائر ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی پر کھلاڑیوں کی محنت کی تعریف کی اور جاب نہ کرنے والے ہاکی پلئیرز کو ملازمتیں دینے کا اعلان کیا۔
محسن نقوی کا کہنا تھا کہ زخمی ہاکی پلئیرز کا علاج پی سی بی کرائے گا، ادارہ ہاکی پلئیرز سے پہلے کی طرح تعاون کرتا رہے گا، انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ہاکی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
ملاقات کے بعد ہیڈ کوچ خواجہ جنید اور کپتان عماد بٹ نے میڈیا سے گفتگو میں بھرپور سپورٹ پر چئیرمین پی سی بی محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی سپورٹ نے پلئیرز کی بہت حوصلہ افزائی کی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے بڑی امیدیں تھیں، ہم اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جیسا کرنا چاہیے تھا، ہمیں اُمید تھی کہ سیمی فائنل میں پہنچیں گے اور پھر آگے لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔