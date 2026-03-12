ہنسیکا موٹوانی اور سہیل کھٹوریا کے درمیان باہمی رضامندی سے طلاق ہو گئی

12 مارچ ، 2026
— فائل فوٹو
بھارتی اداکارہ ہنسیکا موٹوانی اور بزنس مین سہیل کھٹوریا کے درمیان باہمی رضامندی سے طلاق ہو گئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ان دونوں کی شادی تقریباً 4 سال تک قائم رہی جس کے بعد اب فیملی کورٹ میں اس حوالے سے باہمی رضامندی سے طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔

اداکارہ ہنسیکا موٹوانی اور بزنس مین سہیل کھٹوریا کی شادی دسمبر 2022ء میں ہوئی تھی۔

بھارتی اداکارہ ہنسیکا موٹوانی نے منگنی کرلی

بھارتی اداکارہ ہنسیکا موٹوانی نے اپنے دوست اور بزنس پارٹنر سے پیرس میں منگنی کرلی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ کے وکیل نے اس حوالے سے تصدیق کی کہ دونوں شخصیات نے شادی کی ناکامی کے حوالے سے تسلیم کیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ہنسیکا موٹوانی اور سہیل کھٹوریا کے درمیان اکثر اختلافات اور معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ان دونوں کے درمیان تعلقات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ان کے لیے ساتھ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق 2025ء سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ دونوں اب ساتھ نہیں رہتے اور ہنسیکا اپنی والدہ کے پاس منتقل ہو گئی تھیں جبکہ سہیل اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہے تھے۔

