ہنسیکا موٹوانی اور سہیل کھٹوریا کے درمیان باہمی رضامندی سے طلاق ہو گئی

بھارتی اداکارہ ہنسیکا موٹوانی اور بزنس مین سہیل کھٹوریا کے درمیان باہمی رضامندی سے طلاق ہو گئی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ان دونوں کی شادی تقریباً 4 سال تک قائم رہی جس کے بعد اب فیملی کورٹ میں اس حوالے سے باہمی رضامندی سے طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔
اداکارہ ہنسیکا موٹوانی اور بزنس مین سہیل کھٹوریا کی شادی دسمبر 2022ء میں ہوئی تھی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ کے وکیل نے اس حوالے سے تصدیق کی کہ دونوں شخصیات نے شادی کی ناکامی کے حوالے سے تسلیم کیا ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ہنسیکا موٹوانی اور سہیل کھٹوریا کے درمیان اکثر اختلافات اور معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ان دونوں کے درمیان تعلقات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ان کے لیے ساتھ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق 2025ء سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ دونوں اب ساتھ نہیں رہتے اور ہنسیکا اپنی والدہ کے پاس منتقل ہو گئی تھیں جبکہ سہیل اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہے تھے۔
حال ہی میں سوشل میڈیا پر بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ نینا گپتا کے بارے میں ایک غیر معمولی افواہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی جس میں دعوٰی کیا گیا کہ وہ 66 سال کی عمر میں حاملہ ہیں۔ تاہم نیینا گپتا نے ہمیشہ کی طرح پرمزاح انداز میں اس افواہ کو غلط قرار دیا۔
بھارت میں جہاں بالی ووڈ کا بہت چرچا ہے لیکن وہاں کے سب سے امیر فلم ساز ممبئی کی فلمی دنیا سے نہیں ہیں۔ انکی 26 ہزار کروڑ روپے کی دولت بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان، کرن جوہر اور ادیتیا چوپڑا کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہیں کلانیئتھی مرن ہیں، جن کی دولت فوربس کی 2026 کی ارب پتیوں کی فہرست کے مطابق 2.8 ارب ڈالر ہے۔ انہوں نے تامل فلم انڈسٹری کو کئی بڑی بلاک بسٹر فلمیں دی ہیں۔