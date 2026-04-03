گھر میں مرد یا عورت بننے کی کوئی مقابلہ بازی نہیں: ابھیشیک بچن نے ایشوریا رائے کیساتھ کامیاب شادی کا راز بتا دیا

بالی ووڈ اداکار ابھیشیک بچن نے حالیہ انٹرویو میں اپنی اہلیہ ایشوریا رائے کے ساتھ 18 سالہ ازدواجی زندگی، خاندانی اقدار اور والدین کے طور پر ذمے داریوں پر کُھل کر گفتگو کی ہے۔
بھارتی یوٹیوبر لَلی سنگھ کو دیے گئے انٹرویو میں ابھیشیک بچن نے بتایا کہ میری شادی کی بنیاد برابری اور شراکت داری پر قائم ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ میرے گھر میں کبھی یہ بحث نہیں ہوئی کہ مرد کا کردار کیا ہو گا یا عورت کا کردار کہاں تک ہونا چاہیے۔
اداکار نے کہا کہ میری سوچ میں ’شدید انا‘ کا مطلب منفی نہیں بلکہ یہ ہے کہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ میری کامیابی کے لیے میری اہلیہ کو پیچھے ہٹنا پڑے، ایک مضبوط رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں دونوں افراد اپنی شناخت اور کیریئر کے ساتھ آگے بڑھیں۔
ابھیشیک بچن نے بتایا کہ میں ایشوریا رائے کو اپنے کیریئر کے آغاز سے جانتا ہوں اور ہم دونوں نے فلم ’ڈھائی اکشر پریم کے‘ میں ایک ساتھ کام کیا تھا جب ہم صرف اچھے دوست تھے۔
خاندانی زندگی پر بات کرتے ہوئے اُنہوں نے کہا کہ میں اور ایشوریا رائے اپنی بیٹی آرادھیا بچن کی تربیت مثال قائم کر کے کرنے پر یقین رکھتے ہیں، بچے نصیحت سے زیادہ والدین کے عمل سے سیکھتے ہیں۔
ابھیشیک نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ والد اکثر اچھے استاد نہیں ہوتے کیونکہ جذبات فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جبکہ مائیں زیادہ حساس انداز میں بچوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔
واضح رہے کہ ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی شادی 20 اپریل 2007ء کو ہوئی تھی اور اس سال وہ اپنی شادی کے 19 سال مکمل کریں گے۔
جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والی معروف تامل اداکارہ سوباشینی بالا سبرامینیم چنئی میں اپنے کرائے کے اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئیں۔ اطلاعات کے مطابق ٹیلی ویژن سیریل کیال میں اپنے مشہور کردار کی وجہ سے مشہور 36 سالہ اداکارہ اپنے کرائے کے فلیٹ میں مردہ حالت میں ملیں، انکی اچانک موت سے انکے ساتھی اور پرستار شدید صدمے میں مبتلا ہوگئے۔
اسپین کے جزیرے گرین کیناریا میں ایک دور دراز قدرتی تالاب سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے جس کی شناخت ہنگری کی ریئلٹی ٹی وی اسٹار اور سوشل میڈیا انفلوئنسر اینابیلا لوواس کے طور ہوئی ہے، پولیس نے دانتوں کے ریکارڈ کی مدد سے شناخت کی تصدیق کی۔
بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ نیتو کپور کو نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر کی تقریب میں اپنی ہم شکل مل گئیں، اس موقع پر دونوں نے پاپارازی کو اکٹھے پوز دیئے، مداح حیران رہ گئے کہ ان میں سے اصل کون ہے؟ واضح رہے کہ نیتو کپور این ایم اے سی سی گالا کی تیسری سالانہ تقریب میں شریک تھیں۔
پاکستان کے معروف اداکار شان شاہد نے کہا ہے کہ فلم ’بُلھا‘ کی کامیابی پر بے حد خوش ہوں، میری نئی فلم ’سائیکو‘ میں اداکارہ میرا سب کو حیران کردینگی، فلم انڈسٹری میں اب دشمنی بہت ہوگئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ بڑے لوگ جب میرے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے، جیو کی فلم ’خدا کے لیے‘ کے بعد بالی وڈ سے فلموں میں کام کرنے کی آفرز ہوئیں۔