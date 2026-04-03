 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اسلام آباد اور پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کردی گئی

تازہ ترین
قومی خبریں
03 اپریل ، 2026

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی گئی۔

 وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کی، وزارت داخلہ مفت ٹرانسپورٹ کا 35 کروڑ روپے کا بوجھ برداشت کرے گی۔

پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے 41 پیسا کردی گئی، علی پرویز ملک

علی پرویز ملک نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے توانائی قیمتوں میں بھونچال آیا ہوا ہے، حکومت مشکل اور ذمہ دارانہ فیصلے لینے جا رہی ہے، خام تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔

 وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، اسپیڈو بس اور گرین الیکٹرو بس کے مسافروں کو ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا۔

مریم نواز نے کاشتکاروں کو فی ایکڑ، ایک لیٹر ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، غیر معمولی حالات میں شہری ذاتی سواری کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں کو ہر ماہ 20 لیٹر پٹرول رعایتی قیمت پر ملے گا، انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈیزل پر فی لیٹر 100 روپے سبسڈی ملے گی، ٹرکوں اور گڈز ٹرانسپورٹ کو فیول پر 70 ہزار روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔

