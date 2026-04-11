حیدرآباد نے کراچی کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر پی ایس ایل میں پہلی کامیابی حاصل کرلی

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کے 20ویں میچ میں لیگ کی نئی ٹیم حیدرآباد کنگزمین نے اپنے ایونٹ کے 5ویں مقابلے میں بلآخر جیت کا مزہ چکھ لیا۔
نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے حیدرآباد کنگز مین کو 189 رنز کا ہدف دیا، جو اُس نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 5 گیندوں پہلے ہی حاصل کرلیا۔
حیدرآباد کنگز مین نے ٹاس جیت کر کراچی کنگز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، جس نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 188 رنز بنائے۔
سعد بیگ 53 رنز کے ساتھ ریٹائرڈ ہرڈ ہوگئے، دیگر کھلاڑیوں میں معین علی نے برق رفتار 44، اعظم خان 26، محمد وسیم 25 اور سلمان علی آغا 24 رنز کے ساتھ نمایاں اننگز کھیلی۔
حیدرآباد کے حنین شاہ نے 3 اور محمد علی 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔
ہدف کے تعاقب میں حیدرآباد کنگز مین کے معاذ صداقت 37، عثمان خان 27، مارنس لبوشین 26، کوشل پریرا 17 رنز بنا کر پویلین لوٹے جبکہ میکسویل 2 اور صائم ایوب 6 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔
حسان خان 33 اور عرفان خان نیازی نے 29 رنز کی ناقابل شکست باریاں کھیلی اور ٹیم کو پہلی فتح سے ہمکنار کروایا، کراچی کنگز کے عباس آفریدی نے 2 وکٹ حاصل کیں۔