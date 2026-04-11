مذاکراتی عمل کل بھی جاری رہ سکتا ہے، اعظم نذیر تارڑ

11 اپریل ، 2026
وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ مذاکراتی عمل کل بھی جاری رہ سکتا ہے۔

ایک بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان 47 سال کی کشیدگی ہے، دونوں ممالک کو ایک میز پر بیٹھا دیا ہے۔

اب ہم آبنائے ہرمز کی صفائی کا عمل شروع کر رہے ہیں: ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب ہم آبنائے ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ 47 سالہ کشیدگی ہے، کئی دفعہ معاملات گھنٹے 2 گھنٹے کی نشستوں میں طے نہیں ہوتے، دونوں فریقین نے کہاں رکنا اور چلنا ہے، اپنے ممالک سے بھی رابطے میں ہیں۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ دونوں فریقین کوئی چیز فائنلائز کرنے سے پہلے اپنی قیادت سے بھی مشاورت کریں گے۔

اُن کا کہنا تھا کہ بادی النظر میں 10 اپریل کی تاریخ تھی اور ایک روز کی گفتگو کا اندازہ تھا، اگر یہ انگیجمنٹ مثبت رہتی ہے تو بات کل پر بھی جاسکتی ہے۔

قومی خبریں سے مزید