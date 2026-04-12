 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

پی ایس ایل کھیلنے والے دو بنگلادیشی کرکٹرز کے این او سی میں توسیع

سہیل عمران
تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
12 اپریل ، 2026
بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کھیلنے والے دو کرکٹرز کے این او سی میں توسیع کر دی، ناہید رانا اور شرف الاسلام کے این او سی میں ایک روز کی توسیع کی گئی ہے۔

بی سی بی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل فرنچائز پشاور زلمی اور پی سی بی نے کھلاڑیوں کے این او سی میں توسیع کی درخواست کی تھی، دونوں فاسٹ بولرز کو 12 اپریل تک این او سی جاری کیا گیا تھا۔

بنگلادیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اب دونوں کھلاڑیوں کو پشاور زلمی کے 13 اپریل کے میچ تک پاکستان میں رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔

ناہید رانا اور شرف الاسلام 14 اپریل کو بنگلادیش کے ون ڈے اسکواڈ کو جوائن کریں گے جو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں میں مصروف ہے۔

