25 اپریل ، 2026
’کھل نائیک واپس آرہا ہے‘، سنجے دت نے اعلان کردیا

بالی ووڈ کی مشہور فلم ’کھل نائیک‘ کے تین دہائیوں بعد اداکار سنجے دت نے اپنے مشہور کردار ’بلو‘ کی واپسی کا اعلان کر دیا۔ اداکار نے بتایا کہ نیا پراجیکٹ اصل فلم کی وراثت کو ایک نئے اور جدید انداز میں پیش کرے گا۔

1993 میں ریلیز ہونے والی کھل نائیک نے بالی ووڈ میں ایک سنگِ میل قائم کیا تھا اور اس کے منفی کردار کو فلمی تاریخ کا یادگار حصہ بنا دیا تھا۔ اب سنجے دت اس کردار کو ’کھل جائیک ریٹرنز‘ کے نام سے دوبارہ پردے پر لا رہے ہیں، جسے وہ براہِ راست سیکوئل کے بجائے ایک ’نیا تاثر‘ قرار دیتے ہیں۔

سنجے دت نے عادت گانا فلم کیلئے مانگا تھا: گوہر ممتاز کا انکشاف

گوہر ممتاز نے مزید بتایا کہ ایک موقع پر میں نے ممبئی میں سنجے دت سے ملاقات بھی کی

سنجے دت نے انسٹاگرام پر اپنی پہلی جھلک شیئر کی، جس میں وہ سخت اور پُرجوش انداز میں نظر آ رہے ہیں۔

انہوں نے لکھا، ’ہر کہانی کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ کھل نائیک ریٹرنز۔‘

اداکار نے بتایا کہ ’یہ خیال انہیں جیل کے دنوں میں آیا، جب انہوں نے ساتھی قیدیوں سے پوچھا کہ کیا وہ یہ کہانی دوبارہ دیکھنا چاہیں گے؟ تقریباً 4 ہزار قیدیوں نے مثبت جواب دیا اور اپنی رائے تحریری طور پر دی۔‘

کاشف ضمیر کے سنجے دت کو مہنگے تحائف دینے پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

معروف پاکستانی ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے بھارتی اداکار سجنے دت کو مہنگے تحائف دینے پر سوشل میڈیا صارفین کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔

بعدازاں سنجے دت نے یہ آئیڈیا فلم کے اصل ڈائریکٹر سبھاش گھئی سے شیئر کیا، جنہوں نے اسے اداکار کی ’اندرونی خواہش اور جذبے‘ کا عکس قرار دیا اور کہا کہ ’کھل نائیک‘ تفریحی دنیا کا لیجنڈ ہے۔

خیال رہے کہ 1993 کی اس فلم میں سنجے دت کے ساتھ جیکی شروف اور مادھوری ڈکشٹ نے بھی مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ یہ فلم 1990 کی دہائی کی سب سے اثر انگیز فلموں میں شمار ہوتی ہے۔

