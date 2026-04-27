پرنس رحیم آغا خان کی لندن میراتھون میں شرکت

اسماعیلی کمیونٹی کے پیشوا پرنس رحیم آغا خان نے بھی لندن میراتھون میں شرکت کی۔
پرنس رحیم آغا خان نے چار گھنٹے 31 منٹ میں دوڑ مکمل کرکے اپنا پرسنل بیسٹ بھی حاصل کیا۔
لندن میراتھون میں 42 عشاریہ 195 کلومیٹر کی دوڑ میں ان کی اوسط پیس 06:39 رہی۔
پرنس رحیم آغا خان اس سے قبل شکاگو میراتھون 2025 اور برلن میراتھون 2024. میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔
نائیجیریا کےسابق فٹبالر دوستانہ میچ کے دوران انتقال کرگئے۔ لندن سے برطانوی میڈیا کے مطابق 40 سالہ مائیکل اینیرامو کو مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نائیجیرین فٹبال فیڈریشن نے سابق فٹبالر مائیکل اینیرامو کے موت کی تصدیق کر دی۔