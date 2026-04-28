پی ایس ایل 11: کراچی میں کوالیفائر میچ کے ٹکٹوں کی فروخت شروع

28 اپریل ، 2026
— فائل فوٹو

تماشائیوں کو حکومت کی جانب سے اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے آنے کی اجازت ملنے کے بعد کراچی میں پاکستان سپر لیگ 11 کے کوالیفائر میچ کے ٹکٹوں کی فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

تماشائی کوریئر سینٹرز سے ٹکٹس خریدنے میں مصروف ہیں۔

پہلا کوالیفائر میچ آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کراچی میں ہو گا۔

پی ایس ایل کوالیفائر کے ای ٹکٹ کی فروخت معطلی کا شکار

پاکستان سپر لیگ کے آج ہونے والے کوالیفائر کے ای ٹکٹ کی فروخت معطلی کا شکار ہے۔

پشاور زلمی نے گیارہویں ایڈیشن میں بہترین کرکٹ کھیلی، اس نے 10 میں سے 8 میچوں میں فتح حاصل کی، صرف لاہور قلندرز اسے شکست دے سکی۔

دوسری جانب اسلام آباد یونائیٹڈ نے ایونٹ میں 6 فتوحات کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔

پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان لیگ میں ہونے والا میچ بارش کی نذر ہوگیا تھا۔

اسلام آباد یونائیٹڈ 3 اور پشاور زلمی 1 بار ٹائٹل جیت چکی ہے۔

دونوں ٹیموں کے درمیان میچ آج شام 7 بجے جیو سوپر اور مائیکو سے براہِ راست نشر کیا جائے گا۔

دوسری جانب لاہور میں پی ایس ایل کے فائنل اور دونوں ایلی منیٹرز میچ کے ٹکٹوں کی فروخت بھی جاری ہے جہاں تماشائی کوریئر سینٹرز سے ٹکٹس خریدنے میں مصروف ہیں۔

پی ایس ایل کا فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔

