بحرین کیلئے فضائی آپریشن بحال: 50 روز بعد خلیجی ایئرلائن کی پہلی پرواز کراچی سے روانہ

افضل ندیم ڈوگر
01 مئی ، 2026

ایران اور امریکا کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث 50 روز کی معطلی کے بعد بحرین کے لیے فلائٹ آپریشن دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔

ایوی ایشن ذرائع کے مطابق خلیجی ایئر لائن کی پرواز جی ایف 751 محدود مسافروں کے ساتھ کراچی سے بحرین کے لیے روانہ ہوئی ہے جو معطلی کے بعد پہلی پرواز ہے۔

ذرائع کے مطابق بحرین ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معمول پر آنا شروع ہو گیا ہے اور روزانہ پروازوں کی تعداد 82 سے تجاوز کر گئی ہے۔

