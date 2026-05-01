بحرین کیلئے فضائی آپریشن بحال: 50 روز بعد خلیجی ایئرلائن کی پہلی پرواز کراچی سے روانہ

ایران اور امریکا کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث 50 روز کی معطلی کے بعد بحرین کے لیے فلائٹ آپریشن دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔
ایوی ایشن ذرائع کے مطابق خلیجی ایئر لائن کی پرواز جی ایف 751 محدود مسافروں کے ساتھ کراچی سے بحرین کے لیے روانہ ہوئی ہے جو معطلی کے بعد پہلی پرواز ہے۔
ذرائع کے مطابق بحرین ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معمول پر آنا شروع ہو گیا ہے اور روزانہ پروازوں کی تعداد 82 سے تجاوز کر گئی ہے۔
پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ کے اہلکار ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کر رہے ہیں۔