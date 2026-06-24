وکٹ کیپر محمد رضوان ’ان فٹ‘ دورہ ویسٹ انڈیز سے باہر ہونے کا خدشہ!

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان اور وکٹ کیپر محمد رضوان اس وقت قومی کرکٹ ٹیم کے ’ریڈ بال‘ کیمپ کا حصہ ہیں، اطلاعات ہیں کہ ایک ہفتے کی تاخیر سے کیمپ میں شرکت کرنے والے وکٹ کیپر کو ڈاکٹرز نے ری ہیب میں مصروف رکھا ہے اور دائیں ہاتھ کے بیٹر اور وکٹ کیپر کرکٹنگ پریکٹس سے دور ہیں۔
لاہور میں جاری کیمپ میں 34 سال کے محمد رضوان کا فٹنس ٹیسٹ پی سی بی میڈیکل ٹیم 6 جولائی کو لے گی۔
پاکستان ٹیم 2 ٹیسٹ کی سیریز کے لئے امکان ہے کہ 15 جولائی کو ویسٹ انڈیز روانہ ہوگی ایسے میں اگر محمد رضوان مکمل فٹ نہ ہوئے تو دورہ ویسٹ انڈیز میں وکٹ کیپرز غازی غوری اور روحیل نذیر ٹیم کیساتھ سفر کرینگے۔
محمد رضوان نے پاکستان کے لئے آخری 15 ٹیسٹ میں ایک سینچری اور 9 نصف سینچریوں کیساتھ 1157رنز بنائے ہیں اور وہ پاکستان کے سب سے کامیاب بیٹر رہے ہیں۔