ٹرمپ کی آسکر ایوارڈز پر تنقید

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کورین فلم پیراسائٹ کو آسکر ایوارڈ دینے پر اس بار ہونے والے اکیڈمی ایوارڈز کو ہی برا قرار دیدیا ہے۔

کولوراڈومیں حامیوں سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ امریکا کو بہت سے مسائل ہیں اس کے باوجود بہترین فلم کا آسکر جنوبی کوریا کی فلم پیراسائٹ کو دیدیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 1939 میں بنی فلم gone with the Wind جیسی ہالی ووڈ کلاسک کو ایوارڈ ملتا۔

انہوں نےبہترین معاون اداکار کا آسکر حاصل کرنے والے اداکار بریڈپٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہ وہ کبھی بریڈپٹ کے فین نہیں رہے، وہ تھوڑے کم عقل انسان ہیں۔