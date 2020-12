کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستانی گلوکار ہارون نے "بلیک لائیوز میٹر" کی تحریک سے متاثر ہو کر نیا گانا لانچ کر دیا۔ہارون نے اپنے گانے Just Let Me Breathe میں نسلی عدم مساوات کے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔خیال رہے کہ امریکا میں اکثر پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام افراد کی ہلاکت کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور اس کیخلاف وہاں احتجاج بھی کیا جاتا ہے۔اس حوالے سے سیاہ فام شخص جارج فلوئیڈ کے قتل کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہوئی تھی جس میں پولیس اہلکار نے اپنے گھٹنے سے اس کی گردن کو دبوچ رکھا تھا اور وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہا تھا کہ ’مجھے سانس نہیں آرہی‘۔