علی امین صوبے میں امن قائم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دینا چاہئے: بانیٔ پی ٹی آئی

02 اگست ، 2025

بانیٔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہئے۔

راولپنڈی کی اڈیالۂ جیل میں بانیٔ پی ٹی آئی کی جیل کی سہولتیں بحال کر دی گئیں۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی کی گزشتہ روز ان کے بچوں سے 1گھنٹہ فون پر بات بھی کرائی گئی، بانیٔ پی ٹی آئی کی کتابیں اور اخبار بھی بحال کر دیے گئے۔

بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اگلی تحریک 14 اگست کو ہے: علیمہ خان

بانیٔ تحریکِ انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 5 اگست اہم ہے، 14 اگست بھی اہم ہے، اگلی تحریک 14 اگست کو ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کے بچے اگر ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا کہ گزشتہ روز فون پر بات کر کے معلوم ہوا کہ بچوں کا نائیکوپ ایکسپائر ہو گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا کہ علیمہ خان کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے پر علیمہ خان کے بیان کو غیر ضروری قرار دیا۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اگر صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، علی امین گنڈاپور اگر گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔

ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے بچے احتجاجی تحریک کے لیے پاکستان آئیں گے۔

