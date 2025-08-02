علی امین صوبے میں امن قائم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دینا چاہئے: بانیٔ پی ٹی آئی

بانیٔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہئے۔
راولپنڈی کی اڈیالۂ جیل میں بانیٔ پی ٹی آئی کی جیل کی سہولتیں بحال کر دی گئیں۔
ذرائع نے بتایا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی کی گزشتہ روز ان کے بچوں سے 1گھنٹہ فون پر بات بھی کرائی گئی، بانیٔ پی ٹی آئی کی کتابیں اور اخبار بھی بحال کر دیے گئے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کے بچے اگر ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا کہ گزشتہ روز فون پر بات کر کے معلوم ہوا کہ بچوں کا نائیکوپ ایکسپائر ہو گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا کہ علیمہ خان کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے پر علیمہ خان کے بیان کو غیر ضروری قرار دیا۔
ذرائع نے بتایا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اگر صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، علی امین گنڈاپور اگر گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے بچے احتجاجی تحریک کے لیے پاکستان آئیں گے۔