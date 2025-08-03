 
سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو پولیس نے حراست میں لے لیا

03 اگست ، 2025

سابق وزیرِ اعظم آزاد کشمیر اور پاکستان تحریکِ انصاف (پی ٹی آئی) کے صدر سردار عبدالقیوم نیازی کو حراست میں لے لیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ صدر پی ٹی آئی و سابق وزیرِ اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو سماہنی سے حراست میں لیا گیا ہے۔

سردار عبدالقیوم نیازی سماہنی میں ریلی سےخطاب کے لیے پہنچے تھے۔

ڈی آئی جی لیاقت چوہدری کا کہنا ہے کہ عبدالقیوم نیازی کو 16 ایم پی او کے تحت ڈپٹی کمشنر کے حکم پر حراست میں لیا گیا ہے۔

سابق وزیرِ اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی 2 روزہ دورے پر بھمبر پہنچے تھے۔

واضح رہے کہ سردار عبدالقیوم نیازی 4 اگست 2021ء تا 14 اپریل 2022ء آزاد کشمیر کے وزیرِاعظم رہ چکے ہیں۔

