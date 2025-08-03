سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو پولیس نے حراست میں لے لیا

سابق وزیرِ اعظم آزاد کشمیر اور پاکستان تحریکِ انصاف (پی ٹی آئی) کے صدر سردار عبدالقیوم نیازی کو حراست میں لے لیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ صدر پی ٹی آئی و سابق وزیرِ اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو سماہنی سے حراست میں لیا گیا ہے۔
سردار عبدالقیوم نیازی سماہنی میں ریلی سےخطاب کے لیے پہنچے تھے۔
ڈی آئی جی لیاقت چوہدری کا کہنا ہے کہ عبدالقیوم نیازی کو 16 ایم پی او کے تحت ڈپٹی کمشنر کے حکم پر حراست میں لیا گیا ہے۔
سابق وزیرِ اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی 2 روزہ دورے پر بھمبر پہنچے تھے۔
واضح رہے کہ سردار عبدالقیوم نیازی 4 اگست 2021ء تا 14 اپریل 2022ء آزاد کشمیر کے وزیرِاعظم رہ چکے ہیں۔