 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

79واں یومِ آزادی آج منایا جارہا ہے، دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی

تازہ ترین
قومی خبریں
14 اگست ، 2025
79واں یومِ آزادی آج منایا جارہا ہے، دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی

ملک بھر میں آج 79واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔

دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز فجر میں ملکی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔

جشن آزادی پر کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی تقریب کا انعقاد ہوا۔

پاک بحریہ کے چاق چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے، گارڈ میں چار خواتین کیڈٹ بھی شامل ہیں۔

ادھر لاہور میں مزار اقبال پر بھی گاڈرز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں پنجاب رینجرز کے دستے نے پاکستان آرمی کو چارج دے دیا۔

بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن آج منایا جارہا ہے، ملک کا ہر شہر، ہر گلی، محلہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔

کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت ملک بھر میں چراغاں اور آتش بازی کی گئی۔ نوجوان قومی پرچم اور جھنڈیاں لیے سڑکوں پر نکل آئے۔

گلیوں، شاہراہوں، چوراہوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا، سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا گیا۔

قومی اسمبلی میں یوم آزادی اور معرکہ حق پر متفقہ قرارداد منظور کی گئی، لازوال قربانیوں کو خراج تحسین، اپنی سالمیت اور خودمختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کا عزم دہرایا گیا۔

قومی خبریں سے مزید