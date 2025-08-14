 
مودی کا گھمنڈ پاکستانی افواج نے خاک میں ملادیا: مرتضیٰ وہاب

14 اگست ، 2025
میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ مودی کا گھمنڈ پاکستانی افواج نے خاک میں ملا دیا۔

یومِ آزادی کے موقع پر انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بزرگوں کی قربانیوں کی بدولت آزاد ریاست نصیب ہوئی۔

میئر کراچی کا کہنا ہے کہ یہ عہد کریں کہ ہم آزادی صرف 14 اگست کو نہیں بلکہ سال کے 365 دن منائیں گے۔ وطنِ عزیز کا سیسہ پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے۔

اعظم نذیر تارڑ نے معرکۂ حق میں مسلح افواج کی قربانیوں کو قابلِ فخر قرار دے دیا

انہوں نے یومِ آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آزادی اتحاد، عزم اور قانون کی حکمرانی کا نتیجہ ہے

ان کا کہنا ہے کہ بھارت اور مودی سرکار نے جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی قوم نے متحد ہو کر مودی کو کرارا جواب دیا۔

انہوں نے کہا کہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔

مرتضیٰ وہاب نے یہ بھی کہا کہ بہادر افواج کے ساتھ ساتھ ایک ایک شخص نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو پاکستانی قوم کو روک سکے۔ 

