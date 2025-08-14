 
مٹیاری: ٹریلر کی موٹرسائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق

14 اگست ، 2025
—فائل فوٹو
مٹیاری میں قومی شاہراہ پر دینار شاخ کے مقام پر ٹریلر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ 

مقامی پولیس کے مطابق حادثے میں 2 بھائی اور ان کا ایک کزن جاں بحق ہو گئے۔

پولیس کے مطابق تینوں لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔

