 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اوپن مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے بینکوں کو 266 ارب روپے فراہم کیے:اسٹیٹ بینک

تازہ ترین
تجارتی خبریں
05 ستمبر ، 2025
فائل فوٹو
فائل فوٹو

اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے بینکوں کو 266 ارب روپے فراہم کیے۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اوپن مارکیٹ آپریشنز کے تحت بینکوں کو مجموعی طور پر 266 ارب روپے فراہم کیے ہیں، یہ رقوم 7 اور 14 روزہ مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے شرح سود اور منافع پر دی گئیں۔

اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل اور کرپٹو کرنسی کو اصولی طور پر قانونی حیثیت دینے کیلئے آمادہ، ورچوئل اثاثہ جات بل 2025 پر غور

اسلام آباد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیجیٹل...

اسٹیٹ بینک کے مطابق روایتی بینکوں کو 7 دن کے لیے 55.9 ارب روپے 11.06 فیصد شرح سود پر فراہم کیے گئے، جبکہ اسلامی بینکوں کو اسی مدت کے لیے 98.3 ارب روپے 11.14 فیصد شرح منافع پر دیے گئے۔

مزید برآں، روایتی بینکوں کو 14 دن کے لیے 57.4 ارب روپے 11.01 فیصد شرح سود پر اور اسلامی بینکوں کو 55 ارب روپے 11.13 فیصد شرح منافع پر فراہم کیے گئے۔

تجارتی خبریں سے مزید