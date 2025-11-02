 
برطانیہ: ٹرین میں چاقو کے حملوں سے 3 افراد زخمی

02 نومبر ، 2025
—فائل فوٹو
برطانیہ میں ٹرین میں چاقو کے وار سے 3 افراد زخمی ہوگئے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق چاقو کے حملوں کا واقعہ کمبریج شائر کے قصبے ہنٹنگڈن میں پیش آیا۔

برطانوی میڈیا کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔

دوسری جانب پولیس اور ایمرجنسی سروسز موقع پر پہنچ گئیں جبکہ علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔

پولیس نے مزید بتایا کہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

