اسرائیل غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے: اقوام متحدہ

اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل غزہ امن معاہدے کے تحت پوری امداد غزہ جانے نہیں دے رہا، معاہدے کے برعکس اسرائیل امداد کا صرف ایک حصہ غزہ جانے دے رہا ہے۔
اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معاہدے میں روزانہ 600 امدادی ٹرک غزہ بھیجنے کی بات طے ہوئی تھی تاہم اس کے برخلاف روزانہ صرف 145 ٹرک غزہ جانے دیے جارہے ہیں۔
ادھر عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملوں میں 4 افراد شہید ہوگئے۔
عرب میڈیا کے مطابق عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ پیر کو استنبول میں ملاقات کریں گے۔
برطانیہ میں پناہ کی درخواستوں میں یورپ بھر میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق 2024 میں برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، فرانس اور جرمنی میں پناہ کی درخواستوں میں نمایاں کمی ہوئی۔
جاپان کی ممتاز تعلیمی ادارہ کیوٹو یونیورسٹی نے پاکستانی نژاد معروف بزنس لیڈر اور ٹیکنالوجی ماہر مرزا آصف بیگ کو جاپان کے اعلیٰ قومی اعزاز ’آرڈر آف دی سیکرڈ ٹریژر‘ کے لیے نامزد کرنے کی سفارش حکومتِ جاپان کے کابینہ دفتر (Decorations Bureau) کو ارسال کر دی ہے۔