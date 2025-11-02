 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

کراچی: نوجوان کی پولیس حراست میں ہلاکت، 6 اہلکاروں پر مقدمہ درج

قومی خبریں
02 نومبر ، 2025

کراچی میں نوجوان عرفان پولیس اہلکاروں کے تشدد سے ہی ہلاک ہوا، وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے تصدیق کردی۔

کراچی میں اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) کی حراست میں 14 سالہ نوجوان عرفان کی ہلاکت کا مقدمہ 6 پولیس اہلکاروں کے خلاف درج کر لیا گیا۔

کراچی: پولیس حراست میں نوجوان کی ہلاکت کا کیس، 2 پولیس اہلکاروں کے جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع

عدالت نے پولیس اہلکار عابد شاہ اور آصف علی کے جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع کردی۔

حکام کے مطابق مقدمہ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022ء کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔

ایف اے آئی نے 2 اہلکاروں کو گرفتار کرلیا جبکہ 4 کی تلاش تیز کردی ہے، حکام ان سوالوں کی تفتیش کر رہے ہیں کہ پولیس نے مقتول عرفان کو غیر قانونی طور پر کیوں گرفتار کیا؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟

بہاولپور سے کراچی آئے نوجوان عرفان کو 22 اکتوبر کی صبح پولیس نے گرفتار کیا اور وہ اسی دن دوران حراست جان کی بازی ہار گیا۔

پوسٹ مارٹم کے وقت عرفان کی لاش 36 گھنٹے سے زائد پرانی تھی، جسم پر تشدد کے 7 بڑے نشانات پائے گئے تھے، سر پر بھی چوٹ کا نشان تھا، عرفان کے چہرے اور کمر پر بھی تشدد کیا گیا۔

