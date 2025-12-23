لاہور: موٹر وے پر ایمبولینس اور بس میں ٹکر، 3 افراد جاں بحق

موٹروے ایم 5 ظاہر پیر کے قریب ایمبولینس اور بس میں ٹکر کے نتیجے میں ایمبولینس کے ڈرائیور سمیت 3 افراد جاں بحق ہوگئے۔
ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔
ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق ایمبولینس کراچی سے مظفرگڑھ میت لے کر جارہی تھی۔
دوسری جانب پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند سے ٹریفک کی روانی میں مشکلات ہے۔
حدِ نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار تک بند ہے، دیگر موٹر ویز کو دھند کم ہونے پر کھول دیا گیا۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔