مظفرگڑھ، بروقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 ماہ کی بچی دم توڑ گئی

23 دسمبر ، 2025
مظفرگڑھ کے سرکاری اسپتال میں بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث 3 ماہ کی بچی دم توڑ گئی۔

محکمہ صحت نے مبینہ لاپرواہی پر اسپتال کے ڈاکٹر اور ڈسپنسر کو معطل کرکے  2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔

گوجرانوالہ: تیزاب سے متاثرہ لڑکی دم توڑ گئی

گوجرانوالہ کے علاقے کلاسکے میں تیزاب سے متاثرہ لڑکی دم توڑ گئی۔

دیہی مرکز صحت بصیرہ میں بچی کے والد نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ سانس کی تکلیف پر بچی کو اسپتال لایا تھا، اسپتال میں کوئی ڈاکٹر اور اسٹاف موجود نہیں تھا۔

انہوں نے کہا کہ بچی کو سانس نہیں آرہی تھی، میں کہتا رہا اسے آکسیجن لگائیں، بچی کو خود اپنے منہ سے آکسیجن دینے کی کوشش کرتا رہا، اسی دوران میری بیٹی انتقال گرگئی۔

