مظفرگڑھ، بروقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 ماہ کی بچی دم توڑ گئی

مظفرگڑھ کے سرکاری اسپتال میں بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث 3 ماہ کی بچی دم توڑ گئی۔
محکمہ صحت نے مبینہ لاپرواہی پر اسپتال کے ڈاکٹر اور ڈسپنسر کو معطل کرکے 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔
دیہی مرکز صحت بصیرہ میں بچی کے والد نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ سانس کی تکلیف پر بچی کو اسپتال لایا تھا، اسپتال میں کوئی ڈاکٹر اور اسٹاف موجود نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ بچی کو سانس نہیں آرہی تھی، میں کہتا رہا اسے آکسیجن لگائیں، بچی کو خود اپنے منہ سے آکسیجن دینے کی کوشش کرتا رہا، اسی دوران میری بیٹی انتقال گرگئی۔