راولپنڈی: علیمہ خان کا اڈیالہ روڈ پر دھرنا، مشکوک شخص سے پستول برآمد

بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کے راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے قریب اڈیالہ روڈ پر دھرنے میں مشکوک شخص سے پستول برآمد ہوا ہے۔
پولیس کے مطابق مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جس سے لائسنس شدہ پستول برآمد ہوا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی کو مشکوک شخص کی شناخت کیلئے بلایا گیا، انہوں نے بتایا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتے۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔