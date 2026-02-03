بانی جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اسد قیصر

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ بانی جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔
قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں اسد قیصر نے کہا کہ ایک چیف منسٹر کو اس کے لیڈر سے قانونی معاملات پر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔
انہوں نے مزید کہا کہ دوسری طرف ایک چیف منسٹر سرکاری جہاز پر چین اور دیگر ممالک جاتی ہیں، کیا یہ ایک ملک میں دو دستور نہیں۔
پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔