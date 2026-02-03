 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

بانی جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اسد قیصر

03 فروری ، 2026
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ بانی جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔

قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں اسد قیصر نے کہا کہ ایک چیف منسٹر کو اس کے لیڈر سے قانونی معاملات پر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔

بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا: اسد قیصر

اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ایک آئینی اور قانونی ضرورت تھی، اپوزیشن لیڈر کے بغیر اسمبلی چل نہیں سکتی: اسد قیصر

انہوں نے مزید کہا کہ دوسری طرف ایک چیف منسٹر سرکاری جہاز پر چین اور دیگر ممالک جاتی ہیں، کیا یہ ایک ملک میں دو دستور نہیں۔

پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔

