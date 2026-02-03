 
اسلام آباد ہائیکورٹ سے شیریں مزاری کو بیٹی اور داما د سے ملاقات کی اجازت مل گئی

03 فروری ، 2026
فائل فوٹو
عدالت عالیہ اسلام آباد نے شیریں مزاری کو بیٹی ایمان مزاری اور داماد ہادی علی چٹھہ سے ملاقات کی اجازت دے دی۔

متنازع ٹوئٹ کیس میں گرفتار ایمان مزاری کی والدہ اپنی بیٹی اور داماد سے ملاقات کی درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں۔

ایمان مزاری، ہادی علی کو 17، 17 سال قید، کروڑوں کا جرمانہ

انسانی حقوق کی وکیل رہنما ایڈووکیٹ ایمان مزاری اور اُن کے شوہر ہادی علی چٹھہ کو متنازع ٹوئٹس کیس میں سزا سنادی گئی۔

موقف اپنایا کہ گزشتہ روز ملاقات کا دن تھا لیکن انہیں بیٹی اور داماد سے ملنے نہیں دیا گیا۔

شیریں مزاری نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ وکلا اور فیملی ممبرز سے ملاقات کرانے سے انکار غیر قانونی ہے۔

درخواست میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کو جیل میں بہتر کلاس میں رکھنے اور بہتر سہولیات مہیا کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔

شیریں مزاری کو ایمان اور ہادی علی سے ملاقات کی اجازت مل گئی، جس کے بعد وہ اڈیالہ جیل پہنچیں۔

