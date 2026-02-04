 
کوئٹہ سے اندرونِ ملک ٹرین سروس آج بھی معطل

قومی خبریں
04 فروری ، 2026
محکمہ ریلویز نے آج بھی کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے۔

کراچی سے کوئٹہ آنے اور جانے والی بولان میل کو 12فروری تک معطل رکھا جائے گا۔

کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس تیسرے روز بھی معطل رہے گی۔

ریلوے حکام کے مطابق بلوچستان سے اندورن ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس کی معطلی سے محکمہ ریلویز کو اب تک 30 لاکھ سے زائد کا نقصان ہوچکا ہے۔

دوسری جانب پنجاب کو بلوچستان سے ملانے والی ڈی آئی خان لورالائی قومی شاہراہ اور کوئٹہ سے تفتان جانے والی قومی شاہراہ بھی 5 روز سے بند ہے۔

