 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

لاہور: 3 روز میں 54 کروڑ روپے سے زائد کی ڈور گڈی فروخت

تازہ ترین
قومی خبریں
04 فروری ، 2026
لاہور: 3 روز میں 54 کروڑ روپے سے زائد کی ڈور گڈی فروخت

لاہور میں بسنت کےحوالے سے تیسرے روز بھی پتنگوں اور ڈور کی خرید و فروخت عروج پر رہی، تین روز میں 54 کروڑ روپے سے زائد کی ڈور گڈی فروخت ہوئے۔

تیسرےروز مارکیٹس میں5 لاکھ سے زائد گڈے، پتنگیں فروخت ہوئے، ڈیڑھ تاوا گڈا 650 روپے، ایک تاوا 450 روپے اور پونا تاوا 250 روپے میں فروخت کیا جارہا ہے۔

کائٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار  کے مطابق دو پیس ڈور کا پنا 7 سے 8 ہزار روپے میں فروخت ہورہا ہے۔ جبکہ چار پیس کا پنا 12 سے 15 ہزار روپے میں فروخت کیا جارہا ہے۔

پہلےدن 16 کروڑ،دوسرےدن 18کروڑ،تیسرےدن 20 کروڑ روپےکی خریدوفروخت ہوئی۔

قومی خبریں سے مزید