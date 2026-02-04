قصور میں 4 سالہ بچی پر جسمانی تشدد، مقدمہ درج

قصور کے علاقے مصطفیٰ آباد میں 4 سال کی بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔
پولیس کے مطابق بچی نیم بےہوشی کی حالت میں روہی نالے سے ملی، بچی کو تشویشناک حالت میں لاہور جنرل اسپتال منتقل کردیا گیا۔
پولیس کا بتانا ہے کہ آپریشن کے بعد بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے، نامعلوم ملزمان پر واقعے کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچی کی شناخت نہیں ہوسکی ہے، ان کے ورثاء کی تلاش جاری ہے۔
دوسری جانب ایس پی انویسٹی گیشن کی سربراہی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔