قصور میں 4 سالہ بچی پر جسمانی تشدد، مقدمہ درج

04 فروری ، 2026
فائل فوٹو
قصور کے علاقے مصطفیٰ آباد میں 4 سال کی بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔

پولیس کے مطابق بچی نیم بےہوشی کی حالت میں روہی نالے سے ملی، بچی کو تشویشناک حالت میں لاہور جنرل اسپتال منتقل کردیا گیا۔

پولیس کا بتانا ہے کہ آپریشن کے بعد بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے، نامعلوم ملزمان پر واقعے کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچی کی شناخت نہیں ہوسکی ہے، ان کے ورثاء کی تلاش جاری ہے۔

دوسری جانب ایس پی انویسٹی گیشن کی سربراہی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں۔

