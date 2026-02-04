 
لاہور: جنرل اسپتال کی چوتھی منزل سے لڑکی نے چھلانگ لگا دی

04 فروری ، 2026
— فائل فوٹو
لاہور کے جنرل اسپتال میں او پی ڈی کی چوتھی منزل سے 25 سال کی لڑکی نے چھلانگ لگا دی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی میڈیکل یونٹ 2 میں زیرِ علاج تھی، اس کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔

پولیس کے مطابق زخمی لڑکی کو سرجیکل ایمرجنسی منتقل کر دیا گیا ہے۔

پولیس نے بتایا ہے کہ لڑکی نے مبینہ طور پر ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے چھلانگ لگائی ہے۔

