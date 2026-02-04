لاہور: جنرل اسپتال کی چوتھی منزل سے لڑکی نے چھلانگ لگا دی

لاہور کے جنرل اسپتال میں او پی ڈی کی چوتھی منزل سے 25 سال کی لڑکی نے چھلانگ لگا دی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی میڈیکل یونٹ 2 میں زیرِ علاج تھی، اس کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔
پولیس کے مطابق زخمی لڑکی کو سرجیکل ایمرجنسی منتقل کر دیا گیا ہے۔
پولیس نے بتایا ہے کہ لڑکی نے مبینہ طور پر ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے چھلانگ لگائی ہے۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔