بلال سعید کی پاکستان آئیڈل میں شاندار پرفارمنس سوشل میڈیا پر وائرل

04 فروری ، 2026
— اسکرین گریب
پاکستانی میوزک انڈسٹری کے معروف گلوکار بلال سعید کی پاکستان آئیڈل میں شاندار پرفارمنس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

 بلال سعید ’پاکستان آئیڈل‘ کی ہفتے کی شب 8 بجے ’جیو ٹی وی‘ پر نشر ہونے والی 31 ویں قسط میں نظر آئے۔

اُنہوں نے شو میں شاندار انٹری دی اور اپنے مشہور گانے ’ 12 سال‘ پر پرفارمنس بھی دی۔

گلوکار کی اس شاندار پرفارمنس نے پرانی یادیں تازہ کر دیں اور شو میں موجود تمام شرکاء نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجائیں۔

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی شو میں ان کی شاندار پرفارمنس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اُنہیں شو میں مدعو کرنے پر انتظامیہ کی بھی تعریف کی جا رہی ہے۔

