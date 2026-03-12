12 مارچ ، 2026
جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات کو بڑا نقصان

ایران، امریکا اور اسرائیل جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔

امریکی اخبار کی سیٹلائیٹ تصاویر پر مشتمل رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی اور اتحادی اہداف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔

رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کم از کم 17 امریکی مقامات کو نقصان پہنچا ہے جن میں 11 امریکی فوجی اڈے یا تنصیبات شامل ہیں ۔

