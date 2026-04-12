12 اپریل ، 2026
جواختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے، حکومت ایران

12 اپریل ، 2026

اسلام آباد میں جاری امریکا ایران مذاکرات میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔  ایران نے اختلافات کے باوجود مذاکرات جاری ر کھنے کا اعلان کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔


ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران امریکا مذاکرات 14 گھنٹے جاری رہے۔

ایرانی حکومت نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں ہوئے ایران امریکا مذاکرات اب اختتام پذیر ہوگئے ہیں، دونوں ملکوں کی تکنیکی ٹیمیں دستاویز کا تبادلہ کررہی ہیں،  جو بعض اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔

ایران حکومت کے مطابق پاکستان کی تجویز اور مذاکراتی ٹیموں کے اتفاق کرنے پر ایران اور امریکا مذاکرات وقفے کے بعد اتوار کو بھی جاری رہیں گے۔

علاوہ ازیں ایرانی میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں سرگرمی سے مذاکرات کیے گئے ہیں۔ کچھ پیشرفت بھی ہوئی ہے۔ 

اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے مذاکرات دوسرے روز میں داخل ہوگئے،  پاکستان مذاکرات میں ثالث کی حیثیت سے شریک ہے۔

مذاکرات سے قبل ایران اور امریکا کے وفود نے وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امن کی صورتِ حال پر غور کیا گیا۔

