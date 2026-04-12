امریکا سمجھتا تھا خامنہ ای کو شہید کرکے وہ ایران پر قبضہ کرلے گا، راجہ ناصر عباس

12 اپریل ، 2026
سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس(فائل فوٹو)۔
سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس(فائل فوٹو)۔

مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ امریکا سمجھتا تھا کہ آیت اللّٰہ سید علی خامنہ ای کو شہید کرنے کے بعد وہ ایران پر قبضہ کرلے گا۔ 

علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ اسلامی ممالک کی بھی جنگ تھی ایران نے پورے مشرق کا دفاع کیا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ماحول انتہائی خوبصورت ہے اندرونی اختلافات کو ختم کریں۔ 

علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ اگر کوئی تفرقہ پھیلاتا ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔

