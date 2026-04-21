پاک بحریہ کے اینٹی شپ ویپن سسٹم تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ

پاک بحریہ کے تیار کردہ اینٹی شپ ویپن سسٹم تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا۔
مسلح افواج کے شعبۂ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق تجربہ پاک بحریہ کی ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور آپریشنل تیاریوں کا طاقتور مظاہرہ ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر لانچڈ کروز میزائل نے اپنے مشن کو انتہائی درستگی کے ساتھ مکمل کیا، پاک بحریہ کی جانب سے یہ مظاہرہ قومی دفاعی صلاحیتوں میں اہم اضافے کی علامت ہے۔
آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تجربے سے روایتی میدان میں مسلح افواج کی کثیر جہتی اور مربوط ضرب لگانے کی قوت کو مزید تقویت ملی ہے، پاک بحریہ قوم کے بحری مفادات اور علاقائی پانیوں کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے عزم پر قائم ہے۔
اس حوالے سے صدر، وزیرِ اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیفس نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔