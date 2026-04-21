پاک بحریہ کے اینٹی شپ ویپن سسٹم تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ

21 اپریل ، 2026

پاک بحریہ کے تیار کردہ اینٹی شپ ویپن سسٹم تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا۔

مسلح افواج کے شعبۂ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق تجربہ پاک بحریہ کی ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور آپریشنل تیاریوں کا طاقتور مظاہرہ ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر لانچڈ کروز میزائل نے اپنے مشن کو انتہائی درستگی کے ساتھ مکمل کیا، پاک بحریہ کی جانب سے یہ مظاہرہ قومی دفاعی صلاحیتوں میں اہم اضافے کی علامت ہے۔

پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ہر وقت...

آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تجربے سے روایتی میدان میں مسلح افواج کی کثیر جہتی اور مربوط ضرب لگانے کی قوت کو مزید تقویت ملی ہے، پاک بحریہ قوم کے بحری مفادات اور علاقائی پانیوں کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے عزم پر قائم ہے۔

اس حوالے سے صدر، وزیرِ اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیفس نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔

