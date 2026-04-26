پی ایس ایل11: حیدرآباد نے راولپنڈیز کو 103 رنز سے شکست دے کر پلے آف کیلئے کوالیفائی کرلیا

26 اپریل ، 2026
فوٹو: پی ایس ایل
فوٹو: پی ایس ایل 

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل)11 کے 39 ویں میچ میں حیدرآباد کنگزمین راولپنڈیز کو 103 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر پلے آف مرحلے کیلئے کوالیفائی کرنے والی چوتھی ٹیم بن گئی جبکہ اس نتیجے کے ساتھ ہی دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز ایونٹ سے آؤٹ ہوگئی۔

دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز پی ایس ایل الیون میں پلے آف کی دوڑ سے باہر ہوگئی، حیدرآباد کنگز مین نے چوتھی ٹیم کی حیثیت سے ٹاپ فور میں رسائی حاصل کرلی۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں حیدرآباد کنگزمین نے راولپنڈیز کو جیت کیلئے 245 رنز کا ہدف دیا، جواب میں راولپنڈیز کی پوری ٹیم 18 ویں اوورز کی پہلی گیند پر 136 پر آؤٹ ہوگئی۔

اس سے پہلے راولپنڈیز نے حیدرآباد کنگزمین کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا، حیدر آباد کنگز مین نے 6 وکٹ پر 244 رنز بنائے، حیدرآباد کنگزمین کو پلے آف تک رسائی کیلئے راولپنڈیز کو 158 رنز سے کم تک روکنا تھا، جسے انہوں نے 136 رنز پر آل آؤٹ کردیا۔ 

واضح رہے کہ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز نے ایونٹ کی ناقابل شکست پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔

لاہور قلندرز کی فتح کے بعد کراچی کنگز باہر، پشاور زلمی کو پہلی شکست

پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل) سیزن 11 کے 38 ویں میچ میں لاہور قلندرز نے ایونٹ کی ناقابل شکست پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے شکست دیدی۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی سے ملا 200 رنز کا ہدف 4 وکٹ کے نقصان پر 3 گیندوں پہلے حاصل کر لیا تھا۔

دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے فخر زمان 58 اور ڈینئل سیمز 35 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے، یوں پشاور زلمی کو پی ایس ایل 11 میں پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

شاندار بولنگ پرفارمنس پر حیدرآباد کے حنین شاہ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید