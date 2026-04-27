یوئیفا انڈر 16 ڈیولپمنٹ: شکست کے باوجود پاکستانی ٹیم کی روس کیخلاف عمدہ کارکردگی

یوئیفا انڈر 16 ڈیولپمنٹ ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم نے روس کے خلاف عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اگرچہ پاکستانی ٹیم کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پاکستانی کھلاڑیوں نے روسی ٹیم کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
پیر کو قازقستان کے شہر شمکینت میں کھیلے جانے والے میچ میں روس نے ساتویں منٹ میں الیگزینڈر براگینیٹس کے گول کے ذریعے برتری حاصل کی، لیکن اس کے بعد پاکستان کے دفاع نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
گول کیپر نویداللہ نے باکس میں پراعتماد کارکردگی دکھاتے ہوئے متعدد حملوں کو ناکام بنایا۔ پہلے ہاف کے اختتام سے قبل محمد حنظلہ کے پاس پر پاکستان کو برتری دلانے کا بہترین موقع ملا لیکن گول کیپر نے خوبصورتی سے گول بچا لیا۔
دوسرے ہاف میں پاکستانی کھلاڑیوں نے عمدہ کارکردگی دکھائی اور 50ویں منٹ میں دانش مسیح کے ہیڈر کے بعد گیند شہراز خان تک پہنچی۔ جنہوں نے گول کرکے میں میچ برابر کر دیا۔
تاہم 72ویں منٹ میں پاکستانی مڈفیلڈر عیسیٰ کو دوسرا یلو کارڈ مل گیا اور وہ گراؤنڈ سے باہر کر دیے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ روس نے میکیسم ایوانوف کی بدولت فیصلہ کن گول کرکے روس کو 2-1 کی فتح دلوا دی۔ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں اپنا آخری میچ آذربائیجان کے خلاف کھیلے گی۔