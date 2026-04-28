28 اپریل ، 2026
ملک مختلف اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش

28 اپریل ، 2026

ملک کے مختلف حصوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہوگیا۔

پنجاب میں لاہور، لودھراں، وہاڑی، بورے والا، رحیم یارخان، راجن پور اور جہانیاں میں بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔

جہانیاں میں بارش کے دوران دیوار گرنے سے 3 افراد زخمی ہوگئے۔

بلوچستان، مختلف اضلاع میں مون سون بارشوں کا سلسلہ جاری

پی ڈی ایم اے نے 25 اور 26 جولائی کو صوبے کے 19 اضلاع میں بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کردیا ہے۔

صوبہ سندھ میں گھوٹکی، اوباڑو میں تیز آندھی کے بعد ہلکی بارش ہوئی۔

قمبر، شہدادکوٹ، سکھر، شکارپور میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیرِ آب آگئے ہیں۔

ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختون خوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع ہے۔

