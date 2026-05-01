گزشتہ روز میں نے اپنے چہرے سے ایک اور اسکن کینسر ختم کروایا ہے: مائیکل کلارک

آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل کلارک نے کہا ہے کہ آج اسکن کینسر سے آگاہی کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اسکن کینسر کے حوالے سے جاری کیے گئے پیغام میں مائیکل کلارک نے کہا ہے کہ اسکن کینسر کو چیک کرنے کا اس سے بہترین وقت نہیں ہو گا۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز میں نے اپنے چہرے سے ایک اور اسکن کینسر ختم کروایا ہے، یہ اچھا محسوس نہیں ہوتا مگر مسلسل چیک اپ ضروری ہے تاکہ تاخیر نہ ہو جائے۔
واضح رہے کہ سابق کپتان مائیکل کلارک ایک عرصے سے اسکن کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔