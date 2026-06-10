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آزاد کشمیر: کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عوام دشمن ایجنڈا بے نقاب

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زرمین زہرا
تازہ ترین
قومی خبریں
10 جون ، 2026
---فائل فوٹو
---فائل فوٹو

آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عوام دشمن ایجنڈا سامنے آ گیا۔

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی سازش بے نقاب ہو گئی۔

کالعدم تنظیم کے سرغنہ امان کی لوگوں کو بچے اسکول بھیجنے سے منع کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔

کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن سید فیصل گیلانی کا تحریک سے مکمل لاتعلقی کا اعلان

سید فیصل گیلانی نے راولاکوٹ میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے پُرتشدد حملوں کی مذمت کی۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بچے اسکول بھیجنے سے منع کرنا شرپسند ٹولے کی عوام دشمنی کا ثبوت ہے، آزاد کشمیر میں اسکولوں کا بائیکاٹ نوجوانوں کو ریاست مخالف ایجنڈے کا ایندھن بنانے کی مذموم سازش ہے۔

ماہرین کے مطابق فتنہ الہندوستان بھی اسی مکروہ پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے۔

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